TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。野村アナは「すっかり涼しくなってきたこの頃」と書き出し、「この間までノースリーブだったのにな〜」と、ボディーラインが際立つ白のノースリーブニット姿を披露した。さらに「ポテトを頬張る毎日。。」と明かし、ポテトを食べる姿も投稿。「肌寒くなると温もりを欲するのかお芋が食べたくなるの、わかりますか？」と呼びかけ、