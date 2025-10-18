カージナルスが17日（日本時間18日）、ラーズ・ヌートバー外野手（28）が両足のかかとの手術を受けたと発表した。かかとの骨が突出した「ハグルンド変形」の削る手術を同月7日に行ったとした。ヌートバーは今季135試合に出場し、打率.234、13本塁打、48打点の成績だった。今回の手術により来年3月に行われるWBCへの出場にも影響が出そうだ。今年8月にYouTubeチャンネル「JMBaseball」のポッドキャスト番組「DugoutDiscus