3勝1敗で2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけているソフトバンクは、パ・リーグの最高出塁率に輝いた柳町達が打ちまくっている。ここまで3戦で12打数7安打、打率5割8分3厘。2戦目に1四球も選んでおり、13打席で8度、出塁している。柳町は「ボールの見え方はすごくいい」と好調の実感。その要因を「試合はシーズンと同じように入れている。チームのためにやるというの（気持ち）が良い方向にいっているのかなと思う」と分析