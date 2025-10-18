海を渡ってから、セルティックの旗手怜央は高く評価されてきた。ただ、今季はシーズン序盤で低調なパフォーマンスを批判されている。このままでは、スコットランド最高級のMFという地位を失うとの声も寄せられた。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、旗手とレンジャーズのニコラス・ラスキンのどちらが優れているかとの議論で、アンディ・ハリデーは旗手を選びつつ、今季の不調を指摘している。旗手vsラスキン