FIFA（国際サッカー連盟）は17日に最新のFIFAランキングを発表しました。10月日本はパラグアイと2−2の引き分け。そしてワールドカップ史上最多5度の優勝経験のあるブラジルには、3−2で史上初の勝利。日本は、前回と順位に変動なく19位のままとなっています。上位ではスペインが1位をキープ。アルゼンチンが2位に浮上し、フランスが3位に順位を落としています。日本に敗れたブラジルは7位転落。ワールドカップ欧州予選で、イタリ