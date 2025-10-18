テニス男子で昨年のパリ五輪代表のダニエル太郎（３２）が、妻でモデルの黒田エイミ（３７）と撮影した写真を披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新。結婚報告した９月２７日以来となる投稿で「この間２人で撮影した時に撮った他のバージョンいくつか気に入ってたので。プラス余計な１枚」と説明して４枚の写真をアップした。黒田を膝に乗せて密着した一枚や、妊娠中のお腹が見えるようにベッドで撮影した写真な