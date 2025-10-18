米国債市場で利回りは上昇傾向。ベンチマークとなる米10年債はロンドン朝の3．93％台からNY午前に4.1％台まで上昇し、その後も比較的高い水準での推移。4％を超えて週の取引を終えた。米株の買い戻しなどを受けたリスク警戒後退の流れが米債の売り（利回り上昇）につながったとみられる。 米国債利回り 2年債 3.457（+0.033） 10年債 4.009（+0.034） 30年債 4.605（+0.021） 期待インフレ率 2.274（