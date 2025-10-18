米中関係悪化警戒一服、米株の堅調さなどを受けてドル円はしっかり＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、東京市場からロンドン朝にかけての下げが一服。反発する展開となった。昨日海外市場からロンドン朝まで続いた下げは、米中関係の悪化懸念と、米地方銀行における信用不安への警戒感が材料となっていた。米中関係については、トランプ大統領やハセット米大統領経済諮問委員会（ＮＥＣ）委員長などから楽観的な見方が示さ