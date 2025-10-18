ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じ、佐々木朗希投手（23）の連投が可能だと断言した。勝てば2年連続のワールドシリーズ（WS）進出となる大一番。第3戦で9回から5番手として登板した佐々木について「今夜登板できるか?」と聞かれると「できる」と断言した。先発を務めるのは大谷翔平投手で、投球内容次第では「良けれ