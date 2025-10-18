本日10月18日（土）よる9時より、日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第2話を放送。6年1組のクラスメートだった高木将（間宮祥太朗）と猿橋園子（新木優子）。同窓会をきっかけに、園子と因縁のある6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった2人は、次なる殺人を食い止めるため、標的の1人、“ニコちゃん”こと中島笑美（松井玲奈）のもとへ。東京・六本木