「ハイク（HYKE）」と竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフル・シューズ（BEAUTIFUL SHOES）」のコラボレーションライン「BEAUTIFUL SHOES × HYKE」から、2025年秋冬の新作シューズ「TIROLEAN SHOES」と「TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLING」が登場する。ハイク公式オンラインストアと一部の取扱店舗で展開し、TIROLEAN SHOESは10月17日、TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLINGは11月7日から取り扱う。 【画像をもっと見る】 TIROLEAN