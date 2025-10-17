「エンダースキーマ（Hender Scheme）」とスイス発のバッグブランド「フライターグ（FREITAG）」との共同プロジェクト「FREITAG by Hender Scheme」から、第2弾アイテムが登場する。スキマ 恵比寿、大阪、福岡で10月24日に販売を開始し、エンダースキーマ公式オンラインストアでは10月28日から取り扱う。 【画像をもっと見る】 同プロジェクトでは、プロダクトの販売やワークショップの開催を通じて、「二次創作」による創作の