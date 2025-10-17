「トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン（TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS）」が、「ウルフズヘッド（WOLF'S HEAD）」とのコラボレーションカプセルコレクションを10月18日に発売する。TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS GYREと、TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS MIDTOWNで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボでは、通常ウルフズヘッドでは展開がないTシャツを展開。デザイナー幹田卓司が、