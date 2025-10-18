ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じ、先発の大谷翔平投手（31）への信頼を口にした。勝てば2年連続のワールドシリーズ進出となる大一番に先発する大谷について聞かれたロバーツ監督は「非常に信頼している」とキッパリ。続けて「今夜は彼にとって、このシリーズに印を残すチャンスだ」とした。さらに「彼の全力の投球