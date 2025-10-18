【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比16銭円安ドル高の1ドル＝150円54〜64銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1648〜58ドル、175円47〜57銭。米長期金利が上昇し、日米の金利差の拡大を意識した円売りドル買い注文がやや優勢だった。