大相撲ロンドン公演大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。ロンドンでの開催には特有の課題があったと海外メディアが注目している。米放送局「CBSニュース」は「大相撲、1500年の歴史で2度目の海外公演がロンドンで開催」との見出しで記事を掲載。現代日本の国技をロンドンに持ち込むことのユニークな挑戦について報じた。記事では、「日本の国技である相撲は1500年にも