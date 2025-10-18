波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が17日に放送され、野呂佳代が保護者組織の会長役で出演。彼女が演じるクールなボスママに、ネット上には「意地悪なママ役がとても新鮮」「何やっても上手いわ〜」「ハマり役すぎる」などの反響が寄せられた。【写真】ニセ夫婦として面接にのぞむ薫（波瑠）と竜馬（向井康二）本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が“母親なりす