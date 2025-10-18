◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）首位の鹿島は敵地で神戸と０―０で引き分けた。劣勢の展開でも堅い守備で失点を許さず勝ち点１を拾い、２０１６年シーズン以来となる９季ぶりの優勝に一歩前進した。他クラブの結果次第で、第３６節の横浜ＦＣ戦（１１月８日・メルスタ）で優勝が決まる可能性が出てきた。Ｊリーグ史上２度目の３連覇を狙う神戸は痛恨のドローでＶ戦線から後退した。広島は