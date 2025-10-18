◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第１日（１７日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が４バーディー、２ボギーの２アンダー７０で回り、首位と４打差の１２位で発進した。「今朝はショットがパラパラで、コーチとキャディーさんに『今日は覚悟しといてね』って言ったら、『いつも覚悟してるわ』と言われて出ました」。都は笑いながら初日の１８ホ