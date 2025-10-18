ユニクロとJW ANDERSONのコラボと聞けば、毎回チェックする人も多いだろう。2017年の初コレクションから8年。もはや“年に一度の恒例行事”になったこのシリーズが、またしても秀逸だ。2025年秋冬のテーマは「British Fieldwear」。英国のカントリースタイルをベースに、ユニクロの機能性とJW ANDERSONの遊び心をかけ合わせ、伝統と実用のあいだにある“いま着たいリアル”を形にした。どれもクラシックだけど堅くない。ほどよい抜