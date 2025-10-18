米国のスティーブ・ウィットコフ中東担当特使＝17日、ワシントン（AP＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは17日、パレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り米国のウィットコフ中東担当特使が近く中東を訪問すると報じた。イスラエルとイスラム組織ハマスの双方が和平計画「第1段階」の履行に関し互いの違反を主張する中、先行きに不透明感が増す停戦の維持に向け関係者と協議する見通し。イスラエル首相府に