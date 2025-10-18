NPBでは17日、CSファイナルステージ第3戦の2試合が行われました。セ・リーグは阪神が序盤からDeNAを圧倒します。初回に1塁2塁のチャンスを作ると佐藤輝明選手が3ランホームランを放ち先制点を奪いました。投手陣は先発の郄橋遥人投手が8回途中まで無安打投球。1アウトから連打を浴び満塁のピンチを背負いましたがレフトフライで2アウトとすると、代わった石井大智投手が三振で3アウト目を奪い、無失点。阪神は3連勝で日本シ