映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。8人組ユニット・ダウ90000のメンバーで俳優の中島百依子が語る「思い出の映画」とは？【画像】ダウ90000の中島百依子が語る“忘れられない映画”の名シーンダウ90000のメンバーで俳優の中島百依子◆◆◆忘れられないラストシーン大学生の頃、自分でミニシアターをいろいろ調べて映画を観に行っていて、新宿シネマカリテで観た予告がきっかけ