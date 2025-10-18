コロナ禍の「最後の課題」といわれるコロナ後遺症。その一つ、「ブレインフォグ」と呼ばれる症状の治療の糸口となる研究結果を、横浜市立大学が発表した。研究を費用面で支えたのが、クラウドファンディングだ。研究チームはなぜ、クラウドファンディングに頼ったのか。研究にかけた思いを取材した。【写真を見る】「気のせいにさせたくなかった」研究支えたクラウドファンディングとチームの思い「ブレインフォグ」治療の糸口掴む