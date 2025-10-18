大谷は次戦で先発として登板予定だ(C)Getty Images不振が叫ばれるなか、敵将の警戒は少しも緩まない。現地時間10月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」として先発出場し、初回に三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点と活躍。チームも3-1で勝利し、2年連続となるワールドシリーズ進出へ王手をかけた。【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一