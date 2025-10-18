「金融政策に責任を持つのは政府」波紋が広がる高市総裁発言自民党総裁に選ばれ、新首相になる可能性が濃厚な高市早苗氏は、10月4日の総裁選挙後の記者会見で積極財政の姿勢を示し、「臨時国会で物価高対策に力を注ぎたい」と強調した。具体的には、揮発油税の旧暫定税率廃止による「ガソリン減税」を早期に実施し、さらに、地方公共団体が低所得者への支援などの物価対策に用いる交付金の積み上げなどを検討するとした。積