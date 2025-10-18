【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、ロシアとウクライナの戦闘を巡り「戦争と勇気によって境界線が引かれた。現状のまま双方に勝利を認めさせ、歴史に判断を委ねるべきだ」と交流サイト（SNS）に投稿した。