◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、２４位で出た石川遼（３４）＝カシオ＝が４バーディー、２ボギーの６８と伸ばしてイーブンパーとし、トップと３打差の８位に浮上した。優勝者が来年のマスターズの出場資格を得る日本一決定戦で、メジャー３冠に挑む。原敏之（さとし、