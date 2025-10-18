広島・栗林良吏投手（２９）が来季から先発転向することが１７日、分かった。新井貴浩監督（４８）が明言した。今季は５５試合の登板で１０セーブ、２３ホールドと奮闘。指揮官は先発として投球の幅を広げることを求め、本人のフィジカル面も考慮して決めたと明かした。通算１３４セーブを積み上げてきた右腕の、新たな挑戦が始まる。しびれる終盤に腕を振ってきた男が、来季から真っさらなマウンドに立つ。栗林が６年目の来季