「フェニックス・リーグ、広島２−１ハンファ」（１７日、天福球場）広島・佐藤啓内野手が決勝打を含む２安打１打点の活躍でアピールに成功した。１−１の八回２死二塁で迎えた第４打席。詰まりながらも左前に落とす適時打を放ち、笑顔を見せた。新井監督は「課題としてやろうとしていることが、結果として出ている」と称賛していた。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−二遊間を守る前川、佐藤啓がアピール。