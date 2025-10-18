きのうは久しぶりに全国的な秋晴れになりましたが、この週末は季節を大きく進める雨が降りそうです。きょうは前線を伴った低気圧が2つ、列島を通過します。このため、日本海側から天気が崩れて、日本海側では警報級の大雨になるところがあるかもしれません。あすになると、前線は本州の南に停滞するようになり、北日本を中心に等圧線が縦じま模様の冬型の気圧配置になってきます。列島ではこれまで暖気が優勢だったのが、次第に北