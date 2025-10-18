ロングヘア、大きなフリル90年代にヒット曲を連発したロックバンドの女性ボーカルが約1年半ぶりにインスタグラムを更新し、話題となっている。「新曲『Share』を、12月17日にリリースすることが決定いたしました」とつづり、最新ショットを投稿したのは「JUDY AND MARY」の元ボーカリストで現在はソロで活動しているYUKI(53)。ウェーブがかった茶色のロングヘアに大きなフリルが印象的な白のトップス、黒のボトムス姿のビジュ