ソフトバンクは17日、秋季練習を福岡県筑後市のファーム施設で行うと発表した。期間は30日〜11月14日。休日は同2日、6日、10日。タマスタ筑後のスタンド席を一部無料開放するほか、イベントなどを行う。参加選手は後日発表する。一部の選手は福岡市のみずほペイペイドームで一般非公開で行う。