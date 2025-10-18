上沢は七回途中6失点（自責5）と粘りきれなかった。初回は郡司に犠飛、四回はレイエスにソロを許すなど相手のキーマンを抑えきれず、七回は山県のソロの後に2死満塁として降板。2番手の木村光が郡司に走者一掃の二塁打を許した。高めを再三痛打された上沢は「何とか粘り強くと思ったが、最後（の七回）にあのような形でマウンドを降りることになって悔しい」と唇をかんだ。