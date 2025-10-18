無傷での突破はかなわなかった。九回2死。嶺井が遊直に倒れ、スコアボードに最後の「0」が刻まれた。散発5安打の零封負け。八回まで沈黙を強いられた先発の伊藤に、小久保監督は「昨日の福島といい、こんな大舞台ですごい投球をされた」と脱帽した。日本ハムの先発に苦戦する展開が続くCSファイナルステージ。第1戦は達、第2戦は福島を打ち崩せず、この日は打線を組み替えた。好調の柳町を5番に置き、ここまで無安打の牧原大を