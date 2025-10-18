佐賀市議選（定数36）は19日に投開票される。現職27人、新人18人の計45人が立候補している。党派別では、自民党14人、立憲民主党4人、国民民主党1人、公明党4人、共産党1人、参政党1人、諸派1人、無所属19人。投票は19日午前7時から午後8時まで市内44カ所であり、午後9時半から諸富文化体育館で開票される。有権者数は18万7490人（11日現在、市選管調べ）。（竹中謙輔）■佐賀市議選立候補者（定数36、届け出順）------