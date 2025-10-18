生命保険会社から販売代理店に出向した社員が、社外秘情報を不正に取得していたことが相次いで判明した。全容を解明し、法令順守を徹底しなくてはならない。日本生命保険は、三菱UFJ銀行など七つの販売代理店に出向していた社員13人が代理店の内部情報を無断で持ち出していたと発表した。銀行の保険販売に関する業績や他の生保会社の情報で、日生本社の担当者に伝えていた。銀行への支援や業績を上げるためだったという。