第105回九州南画院展覧会（西日本新聞社など後援）が、大分県日田市三本松のパトリア日田で開かれている。日田のほか福岡、長崎県の会員33人が、南画の特徴である柔らかな筆遣いで描いた山水画や花鳥画の50点が展示されている。19日まで、入場無料。南画は、中国の南宗画に由来し、九州では江戸時代の長崎に伝わり、県内では日田や竹田で広まったとされる。墨や絵の具を用いて山水や花鳥、樹木などを描きつつ、作家の心象風景