全国のご当地ちゃんぽんが味わえる「浜えびす祭り・ワールドちゃんぽんクラシック2025in水俣」が18、19の両日、熊本県水俣市浜町の熊本中央信用金庫水俣支店と、てらさきクリニックの各駐車場で開かれる。イベントは2012年から九州などで開かれており、水俣開催は13年以来12年ぶり。入場無料。地元の浜えびす商店会でつくるえびす祭り実行委員会主催。水俣、天草両市のほか、北海道網走市、鳥取市、長崎県小浜市の地域の特色が