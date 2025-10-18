子どもの権利擁護の観点から、災害時に必要な子どもたちへの支援について考える「災害と子どもの権利」と題した研修会が25日午後0時半から、熊本市中央区の熊本学園大121教室で開かれる。東洋大（東京）と熊本学園大、県社会福祉士会の共催。参加無料。テーマは「非常時・災害時の専門職に求められている支援と子どもの権利」。東洋大の森田明美名誉教授（児童福祉学）による基調講演のほか、中学生の時に熊本地震を経験した熊