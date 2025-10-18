熊本県水俣市長を2期8年務め、水俣病問題における行政の誤りを初めて認めて公式に謝罪した吉井正澄さん（昨年5月に92歳で死去）をしのぶ思い出文集が完成した。人情味があふれ、読書家で筆まめでもあった吉井さんを語り継ごうと、元同市職員有志5人が中心となって生前親交があった人たちに執筆依頼し、36人が原稿を寄せた。18日には同市内で執筆者らが参加して吉井さんを「偲（しの）び・語る会」を開く。吉井さんは、市長就任