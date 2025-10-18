長崎原爆がさく裂した時間（8月9日午前11時2分）に合わせて今年、各地で撮影された写真を集めた「忘れないプロジェクト写真展」が、長崎市松が枝町のナガサキピースミュージアムで開かれている。入場無料。来月3日まで。17回目の今年は県内外と、米国やウクライナなど海外10カ国から計363枚の写真が寄せられた。入市被爆者でアマチュア写真家の小川忠義さん（81）＝長崎市江平1丁目＝が主催。2007年頃、原爆さく裂時間に市内に