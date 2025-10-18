KTNテレビ長崎の番組審議会が15日開かれ、長崎のお盆の伝統行事を紹介する「精霊流し2025」（8月16日午前0時45分から放送、55分）を審議した。外部の有識者らが務める委員からは「地元の文化や風土を深く理解できた」と好意的な意見が相次いだ。精霊流しは毎年8月15日、初盆を迎えた故人の霊を、電飾で彩った船や爆竹の音で送り出す習わし。番組は各地を練り歩く精霊船と、それを引く遺族ら関係者の思いを中心に紹介した。委