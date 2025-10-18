英語教材であることを偽るため表紙に「古事記」と記した教科書など、西南学院大（福岡市）に残る戦時史料を展示する企画展「教育で辿（たど）る」が、長崎県南島原市南有馬町の有馬キリシタン遺産記念館で開かれている。西南学院大と南島原市による連携10周年記念展「終戦80年戦争を辿る」の第2期展。西南学院はキリスト教系のため、日米両国の関係悪化に伴い1941年、研究や教育に携わる宣教師たちが米国への帰国を余儀な