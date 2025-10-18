長崎県佐世保市鹿子前町の「九十九島水族館海きらら」で31日まで、ハロウィーンにちなんだ企画が催されている。目玉の一つが、英語名で「ハロウィンハーミットクラブ」と呼ばれるベニワモンヤドカリの展示。手足に見られる色鮮やかな赤とオレンジのしま模様が名前の由来という。この時期だけの特別企画だ。このほか、九十九島湾大水槽では土、日曜の午前10時から、お化けに仮装したダイバーによる清掃作業や餌やりを見学でき