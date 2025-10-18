佐賀県唐津市は17日、市県民税の引き落とし口座の登録を誤り、市民2人から過大に徴収していたと発表した。市債権管理課によると、職員の登録ミスで、いずれも本人分だけでなく他人の分まで引き落とされる形で登録していた。誤徴収の総額は、2008年度6月分から25年度9月分までで計62万4千円。徴収方法の切り替え準備の際、口座を確認し、ミスが発覚した。市は2人に利息を含む全額を返還する。本人の引き落とし口座が登録され