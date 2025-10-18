佐賀県鹿島市は17日、勤務中に公務用パソコンで計457時間以上にわたり、業務と関係ないニュースサイトの閲覧を繰り返したなどとして、課長職の50代男性職員を停職1カ月の懲戒処分とし、課長補佐職に降格した。職員はサイトを閲覧した時間相当の給与や手当分計約128万円を返納し、17日付で依願退職した。市によると職員は、今年1〜7月上旬にかけて勤務時間の約6割にあたる計457時間以上の閲覧を繰り返し、サイトのコメント欄に6