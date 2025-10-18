来春の選抜大会出場校選出の重要な参考資料となる高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は17日、宮崎市で組み合わせ抽選が行われ、1回戦で福岡大大濠は熊本工、九州国際大付（福岡）は杵築（大分）と対戦することが決まった。今夏の全国選手権大会を制し、3季連続の甲子園出場を目指す沖縄尚学は有明（熊本）と対戦。47季ぶり出場の長崎西は唐津商（佐賀）との公立校対決となった。大会は25日に開幕し、宮崎市のひなた