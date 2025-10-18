大分県南の佐伯市で12日、サイクルイベント「ツール・ド・佐伯2025」が、13日には国際自転車競技連合公認のサイクルロードレース「マイナビツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ」が相次いで開かれた。両レースとも、自ら乗って楽しむ人や、国際レースのファンなど多くの自転車愛好家でにぎわった。私もイベントに参加し、レースでにぎわう佐伯市を楽しんできた。（床波昌雄）■ツール・ド・佐伯佐伯市内を巡る40キロから