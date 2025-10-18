長崎県平戸市長選と市議選（定数18）は19日、投開票される。市長選はいずれも無所属新人で、元参院議員秘書の松尾有嗣氏（49）、元市水道局長の松本和之氏（71）、元市議の山内貴史氏（47）の3人による論戦が繰り広げられている。市議選には現職15、新人7の計22人が立候補している。投票は午前7時〜午後6時、市内43カ所（大島村の4カ所は午後4時まで）で実施。午後8時から、同市岩の上町の平戸文化センターで即日開票される